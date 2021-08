Arles La Capelière,centre d'information de la Réserve nationale de Camargue Arles, Bouches-du-Rhône Journées portes ouvertes à la Capelière La Capelière,centre d’information de la Réserve nationale de Camargue Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Journées portes ouvertes à la Capelière La Capelière,centre d’information de la Réserve nationale de Camargue, 18 septembre 2021, Arles. Journées portes ouvertes à la Capelière

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à La Capelière, centre d’information de la Réserve nationale de Camargue

A la Capelière : centre d’accueil de la réserve naturelle nationale de Camargue, vous trouverez : une boutique naturaliste, une exposition permanente sur la nature en Camargue, un sentier de 1,5 km présentant 4 paysages différents ainsi que 4 observatoires sur les marais d’eau douce. Horaire d’ouverture : 9h30-13h ; 14h-17h30 Pass sanitaire obligatoire.

Gratuit. Journées organisées dans le cadre des journées européennes du patrimoine.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la Capelière ouvre ses portes pour découvrir au public ce centre d’information de la réserve naturelle nationale de Camargue La Capelière,centre d’information de la Réserve nationale de Camargue C134 route de Fiélouse 13200 Arles Arles Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T09:30:00 2021-09-18T13:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T09:30:00 2021-09-19T13:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu La Capelière,centre d'information de la Réserve nationale de Camargue Adresse C134 route de Fiélouse 13200 Arles Ville Arles lieuville La Capelière,centre d'information de la Réserve nationale de Camargue Arles