Journées Portes Ouvertes 2ème anniversaire de la Gabare La Gabare, 9 septembre 2021, Olivet.

Journées Portes Ouvertes 2ème anniversaire de la Gabare

du jeudi 9 septembre au samedi 11 septembre à La Gabare

La Gabare a 2 ans ! Venez découvrir nos producteurs et déguster leurs produits, venez à la rencontre des 1300 coopérateurs déjà inscrits à la Gabare et partagez avec eux une nouvelle façon d’être éco-consommateur. Vous pourrez visiter le magasin, acheter et tester nos produits et découvrir un système coopératif et participatif inédit en région Centre val de Loire ! Animations, dégustations, convivialité au rendez-vous !

entrée libre

Une autre façon de consommer plus responsable, plus locale et participative !

La Gabare 1455, rue de la Bergeresse, 45160 Olivet Olivet Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-09T09:00:00 2021-09-09T19:00:00;2021-09-10T09:00:00 2021-09-10T19:00:00;2021-09-11T09:00:00 2021-09-11T19:00:00