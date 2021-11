Saumur Etablissement de Formation du Saumurois Maine-et-Loire, Saumur Journées Portes Ouvertes 2021/2022 Etablissement de Formation du Saumurois, Saumur, site du CFA de la CCI de Maine et Loire Etablissement de Formation du Saumurois Saumur Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

du vendredi 10 décembre au dimanche 27 février 2022 à Etablissement de Formation du Saumurois

Venez découvrir le Campus Centre Pierre Cointreau à Angers ———————————————————- ### Save the date ! Avec 8 filières métiers : * Bijouterie * Coiffure * Logistique * Tourisme, Café, Hôtellerie, Restauration * Vente Commerce L’occasion pour les familles et les jeunes de : * venir découvrir les ateliers professionnels, * échanger avec des apprentis, formateurs et des entreprises sur leur projet professionnel

Journées Portes Ouvertes de l’Etablissement de Formation du Saumurois Saumur, site du CFA de la CCI de Maine et Loire Etablissement de Formation du Saumurois square balzac 49412 SAUMUR CEDEX Saumur Saumur Maine-et-Loire

2021-12-10T14:00:00 2021-12-10T18:30:00;2021-12-11T09:00:00 2021-12-11T13:00:00;2022-02-27T09:00:00 2022-02-27T16:00:00

