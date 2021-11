Carennac Carennac 46110, Carennac Journées Portes Ouvertes “10 ans” Carennac Carennac Catégories d’évènement: 46110

Carennac 46110 Carennac Venez découvrir mes céramiques et le travail de 2 créatrices : Anne Quintin et ses bijoux en argent, Oh dé d’Fanette et ses créations textiles. paulinee.audubert@gmail.com +33 6 84 36 40 07 atelier de Pö

