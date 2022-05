Journées petite enfance

2022-05-16 – 2022-05-21 Ces journées sont l'occasion de découvrir des activités, des professionnels de la petite enfance, mais aussi de partager des moments privilégiés en famille. Durant toute la semaine, une vingtaine de rendez-vous sont proposés tour à tour aux enfants accueillis dans les structures petite enfance, aux petits écoliers de la ville et au grand public. Point d'orgue de cette semaine, une Journée des familles est organisée le samedi 21 mai. Cette année, les Journées petite enfance ont pour thème : la fête !

