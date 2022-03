JOURNÉES PÊCHE À LA TRUITE Fresnay-sur-Sarthe Fresnay-sur-Sarthe Catégories d’évènement: Fresnay-sur-Sarthe

Sarthe

JOURNÉES PÊCHE À LA TRUITE Fresnay-sur-Sarthe, 5 mars 2022, Fresnay-sur-Sarthe. JOURNÉES PÊCHE À LA TRUITE Fresnay-sur-Sarthe

2022-03-05 08:00:00 – 2022-03-07 18:00:00

Fresnay-sur-Sarthe Sarthe Fresnay-sur-Sarthe EUR 6 18 Les samedi 5, dimanche 6 et lundi 7 mars, l’A.A.P.P.M.A de Fresnay-sur-Sarthe “Les Pêcheurs Fresnois” organise des journées pêche à la truite de 8h à 18h à l’Étang de Carrouge à Saint-Germain-sur-Sarthe. Lâcher de 250kg dont 150kg de grosses truites, une truite baguée et une truite trophée de plus de 3 kilos.

Une seule ligne par pêcheur durant les trois jours. Tarifs : 12€ le samedi / 10€ le dimanche / 6€ le lundi / 18€ le forfait 3 jours.

Carte de pêche 2022 obligatoire. Selon les règles sanitaires en vigueur.

Buvette, casse-croûte, restauration sur place.

