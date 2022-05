JOURNÉES PÊCHE À LA TRUITE Contrexéville Contrexéville Catégories d’évènement: Contrexéville

Contrexéville Vosges Contrexéville EUR Journées pêche à la truite sur le lac supérieur :

1 canne par personne, 20 prises max par jour.

800 kg de truites (2/3 de portions, 1/3 de grosses). Samedi 4/6 : buvette assurée par le Club de tennis de table de Monthureux.

Lac inférieur ouvert aux autres pêches. Tarifs:

Samedi 4/6: 12.50€

Dimanche 5/6 : 7.50€

Lundi 6/6 : 5€ +33 3 29 08 09 35 http://www.ville-contrexeville.fr/ Mairie de Contrexéville

