Journees patrimoine de pays et des moulins à l’Ecomusee de Cuzals

2022-06-26 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-26 18:00:00 18:00:00 De 14h à 18h

Le boulanger et le meunier de l’écomusée vous reçoivent pour vous reconstituer avec vous la chaîne du grain au pain

Démonstration de fabrication de pain à l’ancienne

Démonstration de mouture au moulin

Parcours de visite Du grain au pain Labellisé Musée de France, l’écomusée de Cuzals s’épanouit sur 20 ha du causse de la commune de Sauliac-sur-Célé. Venez partager en famille les histoires de nos campagnes dans un site unique, vivant grâce à ses démonstrations de savoir faire. Des milliers d’objets en présentation dans différents lieux illustrent l’évolution de la vie dans la campagne quercynoise. Journée spéciale consacrée à l’activité autour du moulin ! De 14h à 18h

@écomusée de Cuzals

