Journées « Oh eau ! » Anglet, 31 juillet 2022, Anglet.

La Ville d'Anglet et La Water Family vous proposent de participer à des animations de sensibilisation à la protection de la ressource en eau (connaître les bons gestes, découverte du cycle de l'eau, rampe à eau…).

