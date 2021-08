Saint-Jean-de-Bassel Saint-Jean-de-Bassel Moselle, Saint-Jean-de-Bassel JOURNÉES NATURE ET PATRIMOINE Saint-Jean-de-Bassel Saint-Jean-de-Bassel Catégories d’évènement: Moselle

Saint-Jean-de-Bassel

JOURNÉES NATURE ET PATRIMOINE Saint-Jean-de-Bassel, 18 septembre 2021, Saint-Jean-de-Bassel. JOURNÉES NATURE ET PATRIMOINE 2021-09-18 11:00:00 – 2021-09-18

Saint-Jean-de-Bassel Moselle Saint-Jean-de-Bassel Le Couvent de Saint-Jean de Bassel vous invite à ses journées nature et patrimoine ! Cette année la thématique est : Prendre soin. Samedi à partir de 14h00 : ateliers dans le parc, cueillette de plantes sauvages, découverte de la vie du sol, poterie, pain, promenades, qi gong, … (réservation conseillée), pique nique, veillée. —- Dimanche à partir de 11h:portes ouvertes à la ferme Bêle de Bassel, marché de producteurs, animations pour petits et grands, visites du site, ateliers d’écologie pratique, conférence sur les beautés naturelles de notre territoire, table ronde sur le thème du « prendre soin », exposants, musique, buvette, saucisses, gaufres …

+33 7 50 42 20 01 http://www.couvent-saint-jean-de-bassel.fr/

