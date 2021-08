Saint-Jean-de-Bassel Couvent de Saint-Jean-de-Bassel Moselle, Saint-Jean-de-Bassel Journées Nature et Patrimoine : «Prendre soin …» Couvent de Saint-Jean-de-Bassel Saint-Jean-de-Bassel Catégories d’évènement: Moselle

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Couvent de Saint-Jean-de-Bassel

### Profitez d’un week-end de découvertes et d’animations spécialement prévues au Couvent de Saint-Jean-de-Bassel. **Programme :** * Samedi à partir de 14h : ateliers dans le parc, cueillette de plantes sauvages, vie du sol, modelage de terre, promenades, qi gong, … (réservation conseillée), pique-nique, veillée. * Dimanche à partir de 11h : portes ouvertes de la ferme “**Bêle de Bassel**” et marché de producteurs, animations pour petits et grands, visites du site, ateliers d’écologie pratique, conférence sur les beautés naturelles de notre territoire, table ronde sur le thème du « prendre soin », exposants, musique, buvette, saucisses, gaufres … Célébration à 17h. En savoir plus : tél. 07 50 42 20 01

Gratuit.

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T21:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T18:00:00

