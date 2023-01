Journées Nature Enfant-Famille Lezay Lezay Lezay Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Deux-Sèvres Lezay Pendant les petites vacances Journées Nature enfant-famille Pour les enfants de 6 à 15h et pour les familles Du 13 au 17 février de 9h30 à 17 h au Loup Garou à Lezay Pour les enfants de 6 à 15 ans :

L’association Cavale défend un projet autour de la bienveillance, de la singularité et du rythme, à adapter pour chacun.

Viens découvrir à ton allure, et selon tes envies du moment, le terrain de jeux naturel du Loup-Garou.

12€ par enfant et par jour – 6€ par enfant (demi-journée)

Pique-nique et goûter à prévoir En famille de 0 à 99 ans :

Pour donner l’occasion aux familles, toutes générations confondues, de se retrouver pour partager des activités originales, l’association Cavale met à la disposition des familles un lieu d’expérimentation sans limites.

Sur réservation : 05 49 29 04 04

