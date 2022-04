JOURNÉES NATIONALES TOURISME ET HANDICAP À LA MAISON DES ORPELLIÈRES Sérignan Sérignan Catégories d’évènement: Hérault

Sérignan Hérault EUR 6 6 La Maison des Orpellières, récemment labellisée pour son accueil Tourisme et Handicap, est animée lors de deux rendez-vous adaptés aux personnes en situation de handicap. La visite guidée de l’exposition est en effet un formidable moyen de découvrir et apprécier la diversité du site naturel. Goûter avec les produits locaux offert.

Vendredi 15 avril : pour les groupes et associations

Samedi 16 avril : tout public

