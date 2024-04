Journées nationales « Rendez-vous aux jardins » au Domaine de la Garenne Lemot Domaine de la garenne lemot Gétigné, samedi 1 juin 2024.

Journées nationales « Rendez-vous aux jardins » au Domaine de la Garenne Lemot Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Domaine de la garenne lemot Gratuit, nombre de place limité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

JOURNÉES NATIONALES « RENDEZ-VOUS AUX JARDINS »

À l’occasion de ce rendez-vous annuel qui invite, petits et grands, néophytes et passionnés, à découvrir la richesse et la diversité du patrimoine vert, le domaine de la Garenne Lemot propose une programmation bucolique et gratuite.

Visites guidées flash

samedi et dimanche – de 14h30 à 17h – durée : 20 min – gratuit

Accompagnés par nos médiateurs du patrimoine, découvrez l’histoire du domaine, observez les essences d’arbres qui bordent les allées du parc et la faune qui s’y niche. Peut-être aurez-vous le plaisir de croiser un écureuil ou un pic vert !

Rencontres avec les jardiniers du domaine

samedi et dimanche – de 14h à 17h

Tout au long du week-end, venez échanger avec les jardiniers qui œuvrent quotidiennement à la préservation de ce lieu d’exception. Ils vous raconteront par exemple comment ils combattent les parasites qui s’attaquent aux arbustes ou comment les plantations et le fauchage raisonné sont planifiés en collaboration avec les conservateurs du patrimoine, et les architectes paysagistes.

BULLER – Sieste musicale

Dimanche à 15h et 17h

Ralentir, s’arrêter, s’allonger sur la pelouse ou dans un transat, fermer les yeux et ouvrir grand les oreilles … Aurachrome Théâtre vous invite à une pause, à somnoler et à rêver dans un univers sonore et poétique. Bercé par la douce mélodie des voix, et des notes de musique, profitez de cette parenthèse enchantée et venez « Buller » avec eux ! Plongez dans un bain de sons tout en douceur pour prendre le temps du rien.

Aurachrome Théâtre – de et avec Bastien Crinon et Thomas Duval – Son : François Galland

Dans la limite des places disponibles – il est conseillé d’arriver 15 minutes avant le spectacle.

Séduit par les chaos de rochers, les coteaux escarpés des rives de la Sèvre et le château médiéval de Clisson, le sculpteur François-Frédéric Lemot a composé sur ces anciennes terres de chasse, à partir de 1805, un parc pittoresque empreint de ses souvenirs d'Italie. Le paysage s'est ainsi enrichi de pins parasols, de temples à l'antique ou encore d'une ferme « à l'italienne » qui offrent de multiples points de vue.

