Journées nationales du petit patrimoine et des moulins Coulx

Lot-et-Garonne

Journées nationales du petit patrimoine et des moulins Coulx, 25 juin 2022, Coulx.

2022-06-25 – 2022-06-26

Coulx Lot-et-Garonne Coulx A l’occasion des “Journées Nationales du petit patrimoine et des moulins”, le Moulin de Coulx vous ouvre ses portes !

Moulin communal, datant de 1799, restauré en 2001, équipé d’un jeu de meules fonctionnelles.

Au programme : visite guidée du moulin en fonctionnement, mouture de blé si les conditions de vent sont favorables.

Pique-nique autorisé.

+33 7 83 83 83 19

Coulx

