Journées Nationales du Carillon Miribel Miribel Catégories d’évènement: Ain

Miribel

Journées Nationales du Carillon Miribel, 8 octobre 2022, Miribel. Journées Nationales du Carillon Sur l’esplanade de la Madone Carillon du Mas Rillier Miribel

2022-10-08 – 2022-10-08 Sur l’esplanade de la Madone Carillon du Mas Rillier

Miribel Ain Miribel Ain Pour les Journées Nationales du carillon, Dombes Côtière Tourisme, Adrien Parret carillonneur, vous proposent une initiation au carillon en 30mn et un concert “live”.

Visites guidées avec une guide conférencière. accueil@dombes-cotiere-tourisme.fr +33 4 78 55 61 16 http://www.dombes-cotiere-tourisme.fr/ Sur l’esplanade de la Madone Carillon du Mas Rillier Miribel

dernière mise à jour : 2022-04-15 par Dombes Côtière Tourisme Aintourisme – source : Apidae TourismeAintourisme – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Ain, Miribel Autres Lieu Miribel Adresse Sur l'esplanade de la Madone Carillon du Mas Rillier Ville Miribel lieuville Sur l'esplanade de la Madone Carillon du Mas Rillier Miribel Departement Ain

Miribel Miribel Ain https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/miribel/

Journées Nationales du Carillon Miribel 2022-10-08 was last modified: by Journées Nationales du Carillon Miribel Miribel 8 octobre 2022 Ain Miribel

Miribel Ain