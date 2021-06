Erquy Port d'Erquy Côtes-d'Armor, Erquy Journées nationales des Sauveteurs en Mer 2021 Port d’Erquy Erquy Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

samedi 26 et dimanche 27 juin

Dans le cadre des **Journées nationales des Sauveteurs en Mer 2021**, samedi 26 et dimanche 27 juin 2021, la station SNSM d’Erquy ouvre ses portes de 9h30 à 12h00. Visite de la Station et de nos 2 moyens actuels (SNS 299 et SNS 644). Le samedi matin, retrouvez-nous sur le marché hebdomadaire d’Erquy. [https://www.youtube.com/watch?v=JvJVAb7vmz0](https://www.youtube.com/watch?v=JvJVAb7vmz0)

2021-06-26 et 2021-06-27, 09:30:00 à 12:00:00

