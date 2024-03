Journées nationales des RDV aux jardins Jardin du Pré en Bulle Jabreilles-les-Bordes, samedi 1 juin 2024.

Journées nationales des RDV aux jardins

Début : 2024-06-01T10:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T10:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Ce weekend réunira une trentaine de participants : pépiniéristes, artisans d’art, écrivains régionaux et proposera diverses animations : taï chi, balade contée, conférence du CEN, une sortie ornithologique…

Petite restauration sur place.

Jardin du Pré en Bulle Grand Vaud, 87370 Jabreilles-les-Bordes, Haute-Vienne, Nouvelle-Aquitaine Jabreilles-les-Bordes 87370 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 06 86 65 83 62 https://preenbulle-artnat87.org/ Insolite, surprenant, apaisant sont les qualificatifs qui résument ce jardin créé à partir de 2005. Chaque objet, chaque œuvre d’art, chaque massif est au service du promeneur pour l’intriguer, le surprendre et l’inciter à aller plus loin. On peut y découvrir une grande variété d’arbres, d’arbustes, de vivaces, de rosiers, d’hydrangeas, un potager circulaire, un bassin habité par des carpes koï, un jardin d’eau… À l’automne 2018, le massif papillon avec azalées, rhododendrons et carex a été créé. Des ganivelles ont été mises en place autour des massifs avec rosiers.

Superficie : 8 000 m²

©Alain MESNAGE