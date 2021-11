Cahors Cahors Cahors, Lot Journées Nationales des Nouveaux Arrivants Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

L'Équipe de l'Accueil des Villes Françaises de Grand Cahors vous invite le vendredi 19 novembre 2021 à partir de 18h à la maison des associations, Place Bessières à Cahors, 3ème étage, salle 306 Vous venez d'arriver dans la ville ? AVF fête les nouveaux arrivants ! Nouez de nouveaux contacts avec des habitants, faîtes connaissance avec AVF et son service nouvel arrivant. Découvrez votre ville et son environnement.

