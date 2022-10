Journées nationales de l’architecture Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda Catégories d’évènement: Dordogne

Dordogne La 7e édition des Journées nationales de l’architecture sera ponctuée par deux évènements à Sarlat. Elle explorera, dans un premier temps, les « Architectures à habiter » avec la visite de la maison du temps retrouvé datant du 19e siècle et mettra en valeur le travail des architectes avec notamment la journée portes ouvertes du pôle culturel. Samedi à 14h et 16h, la maison du Temps Retrouvé, vous ouvrira ses portes. Construite en 1881 puis agrandie en 1922, elle a été l’objet de travaux entrepris en 2021, sur les plans de l’agence Coq à Sarlat.

Dimanche, le chantier du Pôle culturel et jeunesse ouvrira ses portes au public. +33 5 53 29 82 98 OT Sarlat

