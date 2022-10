Journées nationales de l’architecture Les Eyzies Les Eyzies Catégories d’évènement: Dordogne

Dordogne Les Eyzies Pour les Journées Nationales de l’Architecture, le musée propose une après-midi en collaboration avec l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Nantes pour découvrir les temps de la Préhistoire au travers d’une démarche sensible, passionnante, intrigante et accessible à tous. Avec Matthis Degrée, Marie-Pierre Duchesnay, Sophie Gogol, Aloïs Lamotte, Camille Lucas, Océane Mafogang et Maxime Poirier 14h30 : déambulation au sein des collections permanentes, présentation des projets des étudiants

15h30 : Pourquoi une carte blanche ? Rencontre avec l’ENSA Nantes et l’équipe du musée

Pour les Journées Nationales de l'Architecture, le musée propose une après-midi en collaboration avec l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Nantes pour découvrir les temps de la Préhistoire au travers d'une démarche sensible, passionnante, intrigante et accessible à tous. Sans réservation

