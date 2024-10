JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE Le Mans Sarthe

Le Mans

Le Mans

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE Le Mans, samedi 19 octobre 2024.

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE

Divers lieux Le Mans Sarthe

À l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, le CAUE de la Sarthe vous proposer de découvrir les coulisses de trois équipements sportifs du aysage manceau !

À l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, le CAUE de la Sarthe, en partenariat avec la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) et la DRAJES (Délégation Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports), vous invite à découvrir trois équipements sportifs du paysage manceau. Trois rendez-vous à ne pas manquer, animés par des architectes du CAUE, qui vous révéleront l’envers du décor et vous feront voir ces équipements sous un nouvel angle !

STADE MARIE-MARVINGT Ven. 18 octobre

Première enceinte sportive française de plus de 20 000 places à porter le nom d’une femme.

Inauguré en 2011, le stade Marie-Marvingt est une importante infrastructure en béton de 32 500 m2 qui possède pas moins de 25 064 places assises en configuration football et environ 40 000 places en configuration concert. Le CAUE de la Sarthe vous propose de découvrir le stade et de rencontrer son architecte, Bruno Huet. Deux heures de visite et un temps d’échanges permettront de décrypter les choix architecturaux qui ont permis à cet équipement sportif de répondre à des besoins hybrides nécessaires pour accueillir des rencontres sportives et des évènements culturels, tout en considérant le confort des spectateur·rice·s et des joueur·euse·s.

Cette visite ouverte au public sera suivie par 30 élèves du lycée professionnel Funay-Hélène Boucher et du BTP-CFA Sarthe.

En présence de l’architecte, Bruno HUET (agence Sähb)

> Temps d’échanges avec l’architecte à la suite de la visite

ESPACE CULTUREL ET SPORTIF ANTARÈS Sam. 19 octobre

Le plus grand équipement multifonctionnel de la région vous ouvre ses portes.

Implanté au début de la ligne droite mythique qui accueille les 24 Heures du Mans, la salle Antarès a une place de choix. Sa position en entrée de ville sur un site naturel boisé est idéale pour favoriser la visibilité de cet équipement capable de rayonner au-delà de la ville du Mans. Le CAUE de la Sarthe vous invite à découvrir la complexité des volumes qui composent cette architecture capable de se métamorphoser en un tour de main au service de ses activités principales, sportives et culturelles.

En présence de l’équipe responsable des événements au Parc des Sports Antarès

SALLE LE MANS SARTHE TENNIS DE TABLE Sam. 19 octobre

Une des rares salles dédiées au tennis de table en France.

La salle Le Mans Sarthe TT est un bel exemple d’architecture adaptée à son usage et coconçue avec ses usager·e·s. La visite proposée par le CAUE de la Sarthe mettra en lumière les spécificités de cet équipement sportif et l’impact que son architecture peut avoir sur la fréquentation et la progression de son club qui fait partie aujourd’hui des clubs comptant le plus grand nombre d’inscrit·e·s à l’échelle nationale !

En présence du responsable technique et sportif du club, Jérôme SURAND .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-19 14:00:00

fin : 2024-10-19 15:30:00

Divers lieux

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire contact@caue-sarthe.com

L’événement JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE Le Mans a été mis à jour le 2024-10-07 par eSPRIT Pays de la Loire

samedi 19 octobre 2024 JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE Le Mans JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE Divers lieux Le Mans Sarthe 2024-10-19 à .À l’occasion des Journées Nationales de l’Architecture, le CAUE de la Sarthe vous proposer de découvrir les coulisses de trois équipements sportifs du aysage manceau !