L'Alliage, le samedi 30 octobre à 18:00

Journées nationales de l’architecture Transition écologique et habitat : quel avenir pour le parc des maisons individuelles en première couronne des agglomérations françaises face à la transition énergétique. Le cas d’études de la résidence Foch à Olivet samedi 30 octobre à 18h l’Alliage

Entrée libre

Conférence : transition écologique et habitat L'Alliage 1 rue michel roques Olivet Loiret

2021-10-30T18:00:00 2021-10-30T20:00:00

2021-10-30T18:00:00 2021-10-30T20:00:00

