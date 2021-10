Lille Hôtel de ville de Lille Lille, Nord Journées Nationales de l’Architecture Hôtel de ville de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

De quelle façon l’architecture peut-elle favoriser le vivre-ensemble dans des sociétés soumises à de nombreux défis et fragilisées par la crise sanitaire ? La 6e édition des Journées nationales de l’architecture mettra cette problématique à l’honneur à travers une riche programmation de rencontres, visites, balades urbaines et autres événements organisés partout en France les 15, 16 et 17 octobre 2021.

Entrée libre, sur inscritpion

