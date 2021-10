Bar-le-Duc Bar-le-Duc Bar-le-Duc, Meuse JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE Bar-le-Duc Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE Bar-le-Duc, 11 octobre 2021, Bar-le-Duc. JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE 2021-10-11 10:30:00 – 2021-10-16

Bar-le-Duc Meuse Bar-le-Duc Cet évènement qui se déroule tous les ans le 3e week-end d’octobre, a pour but de mettre en lumière une discipline à l’influence souvent méconnue mais qui rythme pourtant notre quotidien. En effet, l’architecture est au cœur de nos vies : écoles, commerces, centres culturels, gares et immeubles d’habitations. L’architecture partout, tout le temps ; elle se vit concrètement sans qu’on ne s’en aperçoive. Programme disponible dans les images ci-dessous. patrimoine@barleduc.fr +33 3 29 79 51 40 Ministère de la Culture dernière mise à jour : 2021-10-13 par OT SUD MEUSE

