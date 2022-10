Journées Nationales de l’Architecture à Charleville-Mézières Charleville-Mézières Charleville-Mézières Catégorie d’évènement: Charleville-Mézières

2022-10-15 – 2022-10-15 Dans le centre-ville Charleville-Mézières Ardennes Charleville-Mézières Pour cette 7e édition les Journées nationales de l’architecture ont pour thème « architecture à habiter ». Partez à la découverte de la conception par les architectes des espaces habités mais aussiles techniques de construction ou de réhabilitation d’espace à l’heure du changement climatique.L’ensemble des activités proposées durant ce weekend sont gratuites.Venez en famille découvrir l’histoire de Charleville à travers des détails souvent inaperçus ! anthonin.schmit@mairie-charlevillemezieres.fr +33 3 24 32 44 75 Dans le centre-ville Charleville-Mézières

