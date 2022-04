Journées nationales de l’archéologie Valençay, 17 juin 2022, Valençay.

Le Château de Valençay participe depuis 2019 à cette opération. Et quoi de mieux que de faire découvrir aux visiteurs, en sous-sol de l'aile ouest, la salle basse, dernier vestige visible d'un château fort édifié au XIIIe siècle avant la reconstruction du château actuel. Cette pièce d'une surface de 49,50 mètres carrés, fractionnée en trois travées par des arcs épais avec une voûte en berceau brisé et située sous la cour d'honneur, a longtemps suscité des interrogations auprès des équipes du domaine. Grâce à des travaux réalisés en 2013 et l'intervention de l'INRAP pour des fouilles préventives, des données scientifiques ont pu être récoltées permettant aujourd'hui d'en savoir un peu plus sur l'existence du château avant l'achat par Talleyrand en 1803.

A l’occasion des journées nationales de l’archéologie, le Château de Valençay proposera des visites guidées de la salle basse, dernier vestige visible du château-fort édifié au XIIIe siècle.

accueil@chateau-valencay.fr +33 2 54 00 15 69 http://www.chateau-valencay.fr/

