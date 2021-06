Saint-Bertrand-de-Comminges Saint-Bertrand-de-Comminges 31510, Saint-Bertrand-de-Comminges Journées Nationales de l’Archéologie Saint-Bertrand-de-Comminges Saint-Bertrand-de-Comminges Catégories d’évènement: 31510

Journées Nationales de l’Archéologie Saint-Bertrand-de-Comminges, 19 juin 2021-19 juin 2021, Saint-Bertrand-de-Comminges. Journées Nationales de l’Archéologie 2021-06-19 10:00:00 – 2021-06-20 11:00:00 au Musée et à proximité de la Basilique Saint-Just de Valcabrère SAINT-BERTRAND-DE-COMMINGES

Saint-Bertrand-de-Comminges 31510 Saint-Bertrand-de-Comminges Pour les journées Nationales de l’Archéologie, rendez-vous sur le chantier de fouille. Au programme :

11h30 visite guidée : Lugdunum des Convènes, l’histoire monumentale d’une ville romaine. RDV au Musée archéologique départemental en ville haute – Durée 30 mn.

15h30 visite du site antique du Lugdunum des Convènes : RDV à l’entrée du parking visiteurs, au pied de la colline de Saint-Bertrand-De-Comminges (en cas de pluie, rendez-vous au Musée archéologique départemental en ville haute pour une visite guidée des expositions archéologiques). Les visites sont gratuites, l’inscription est obligatoire dans la limite des places disponibles.

+33 5 61 88 31 79

Des parcours ludiques adaptés aux jeunes publics sont proposés gratuitement.

