Journées Nationales de l’Archéologie : Portes ouvertes à la villa gallo-romaine du Thovey Faverges-Seythenex Faverges-Seythenex Catégories d’évènement: 74210

Faverges-Seythenex

Journées Nationales de l’Archéologie : Portes ouvertes à la villa gallo-romaine du Thovey Faverges-Seythenex, 18 juin 2022, Faverges-Seythenex. Journées Nationales de l’Archéologie : Portes ouvertes à la villa gallo-romaine du Thovey Villa gallo-romaine du Thovey Faverges Faverges-Seythenex

2022-06-18 – 2022-06-19 Villa gallo-romaine du Thovey Faverges

Faverges-Seythenex 74210 Remontez le temps pour découvrir l’exceptionnelle villa gallo-romaine du Thovey et visitez le camp romain reconstitué rien que pour vous ! Fouillé de 1981 à 1999, le matériel qui y fut trouvé est exposé au musée archéologique de Viuz-Faverges. Villa gallo-romaine du Thovey Faverges Faverges-Seythenex

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 74210, Faverges-Seythenex Autres Lieu Faverges-Seythenex Adresse Villa gallo-romaine du Thovey Faverges Ville Faverges-Seythenex lieuville Villa gallo-romaine du Thovey Faverges Faverges-Seythenex Departement 74210

Faverges-Seythenex Faverges-Seythenex 74210 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/faverges-seythenex/

Journées Nationales de l’Archéologie : Portes ouvertes à la villa gallo-romaine du Thovey Faverges-Seythenex 2022-06-18 was last modified: by Journées Nationales de l’Archéologie : Portes ouvertes à la villa gallo-romaine du Thovey Faverges-Seythenex Faverges-Seythenex 18 juin 2022 74210 Faverges-Seythenex

Faverges-Seythenex 74210