Journées nationales de l’Archéologie Mauléon Mauléon Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Mauléon

Journées nationales de l’Archéologie Mauléon, 18 juin 2022, Mauléon. Journées nationales de l’Archéologie Place de l’Hotel de Ville Musée Mauléon

2022-06-18 – 2022-06-18 Place de l’Hotel de Ville Musée

Mauléon Deux-Sèvres Dans le cadre des Journées nationales de l’Archéologie, le musée de Mauléon propose des animations : rencontre avec un archéologue et démonstration de taille de silex par l’Association Arkéo Fabrik. Dans le cadre des Journées nationales de l’Archéologie, le musée de Mauléon propose des animations : rencontre avec un archéologue et démonstration de taille de silex par l’Association Arkéo Fabrik. +33 6 71 68 67 16 Dans le cadre des Journées nationales de l’Archéologie, le musée de Mauléon propose des animations : rencontre avec un archéologue et démonstration de taille de silex par l’Association Arkéo Fabrik. ©Agglo2B

Place de l’Hotel de Ville Musée Mauléon

dernière mise à jour : 2022-01-27 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Mauléon Autres Lieu Mauléon Adresse Place de l'Hotel de Ville Musée Ville Mauléon lieuville Place de l'Hotel de Ville Musée Mauléon Departement Deux-Sèvres

Mauléon Mauléon Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mauleon/

Journées nationales de l’Archéologie Mauléon 2022-06-18 was last modified: by Journées nationales de l’Archéologie Mauléon Mauléon 18 juin 2022 Deux-Sèvres Mauléon

Mauléon Deux-Sèvres