JOURNÉES NATIONALES DE L'ARCHÉOLOGIE

JOURNÉES NATIONALES DE L'ARCHÉOLOGIE Étaples, 18 juin 2022, Étaples.

Boulevard Bigot Descelers

Salle pédagogique Étaples

2022-06-18 – 2022-06-18

La Corderie

Boulevard Bigot Descelers

Salle pédagogique Étaples 62630 Étaples Journées nationales de l’archéologie

Du 17 juin au 19 juin 2022

Médiation autour des recherches archéologiques

et visite guidée « l’évolution du rivage de la canche ».

Les fouilles archéologiques sur la ville ont permis de retrouver des traces de son occupation ancienne et de comprendre comment l’occupation des bords de fleuve a évolué en fonction des modifications du cours du fleuve.

sur inscription, places limitées.

Renseignements : 03 21 09 56 94 – Office de Tourisme Samedi 18 juin, 14 h 30

Journées Nationales de l’Archéologie

Visite guidée « Les rivages de la Canche » et découverte du métier d’archéologue

Départ office de tourisme, la Corderie, Bd Bigot-Descelers, 62630 ETAPLES

Gratuité. Durée de la visite : 1 h 30. Horaires de médiation : 10 h-12 h et 14 h-17 h 30. Renseignements : 03 21 09 56 94. www.musee-quentovic.fr Les fouilles archéologiques menées sur la ville par le passé ont permis de déterminer une évolution des rivages de la Canche et de l’urbanisme de la ville d’Étaples, dont le cœur de ville s’est petit à petit déplacé. La visite guidée en ville permettra d’aborder ce thème. Médiation autour du métier d’archéologue : venez découvrir les outils de l’archéologue, ses méthodes et le mobilier archéologique que les archéologues retrouvent sur les sites des différentes époques. contat@etaples-tourisme.com +33 3 21 09 56 94 http://www.etaples-tourisme.com/ Journées nationales de l’archéologie

Gratuité. Durée de la visite : 1 h 30. Horaires de médiation : 10 h-12 h et 14 h-17 h 30. Renseignements : 03 21 09 56 94. www.musee-quentovic.fr Les fouilles archéologiques menées sur la ville par le passé ont permis de déterminer une évolution des rivages de la Canche et de l’urbanisme de la ville d’Étaples, dont le cœur de ville s’est petit à petit déplacé. La visite guidée en ville permettra d’aborder ce thème. Médiation autour du métier d’archéologue : venez découvrir les outils de l’archéologue, ses méthodes et le mobilier archéologique que les archéologues retrouvent sur les sites des différentes époques. La Corderie

