JOURNEES NATIONALES DE L’ARCHEOLOGIE Boulogne-sur-Mer, 17 juin 2022, Boulogne-sur-Mer.

JOURNEES NATIONALES DE L’ARCHEOLOGIE Ville fortifiée Boulogne-sur-Mer

2022-06-17 – 2022-06-19

Ville fortifiée Boulogne-sur-Mer 62200

Boulogne-sur-Mer JOURNEES NATIONALES DE L’ARCHEOLOGIE

17, 18 et 19 juin 2022

Des jeux, des ateliers, des visites pour toute la famille. C’est gratuit mais sur réservation.

JARDIN DE LA VILLA HUGUET

Cet hôtel particulier, construit en 1901, tient son nom de son premier propriétaire. Après avoir connu de multiples affectations au fil du XXe siècle, il abrite depuis 2003 les bureaux du service archéologie et du service Ville d’art et d’histoire. Son parc arboré est ouvert chaque jour de la semaine, de mai à septembre et exceptionnellement pour le week-end des journées de l’archéologie !

APÉRO-ARCHÉO « LES COULISSES DE L’ARCHÉOLOGIE »

Autour d’un apéritif festif dans le jardin de la Villa Huguet, venez partager un moment convivial avec l’équipe du service archéologie et échanger sur les mille et une facettes de leurs métiers et les missions d’un service archéologique municipal. Comment devient-on archéologue ? Pourquoi fouiller ? Comment interpréter les résultats et comprendre les découvertes ? Comment conserver les objets et les vestiges pour les transmettre aux générations futures ?

Gratuit, sur réservation – 03 91 90 02 97 (jauge limitée à 100 personnes) 17 juin 2022 de 19h à 21h Accessibilité : PMR

LA KERMESSE DE L’ARCHEOLOGIE

Une kermesse avec des stands, des ateliers, des animations, des lots à gagner… pour découvrir l’archéologie en s’amusant. Tout au long du week-end, le service archéologie vous propose à travers « Chamboule tout », « archéologie à tâtons », « méli-mélo de l’archéo », pêche aux canards, « 7 erreurs », de découvrir les différentes facettes des métiers de l’archéologie entre recherche, conservation et médiation du patrimoine.

La kermesse de l’archéologie est proposée en partenariat avec les archives municipales et le Quadrant, réseau des bibliothèques de Boulogne-sur-Mer

Gratuit, Samedi 18 juin de 14h à 19h Dimanche 19 juin de 14h à 18h Accessibilité : PMR

« ARCHÉO-LECTEUR »

Les bibliothécaires du Quadrant seront présents à la kermesse de l’archéologie avec une sélection de livres, un quiz, des jeux de société…

Gratuit, Samedi 18 juin de 14h à 18h Accessibilité : PMR

JEU CONCOURS : « LE SITE MYSTÈRE »

Saurez-vous reconnaitre les sites archéologiques fouillés par le service ? Retirez votre bulletin à la Villa Huguet et partez à l’aventure dans la ville fortifiée pour résoudre le mystère !! Des indices sont disponibles dans les établissements culturels de la ville… Rendez-vous pour le tirage au sort parmi les bonnes réponses, dimanche 19 juin à 15h.

Deux 2 catégories : enfants et adultes Jeu gratuit Samedi 18 juin de 14h à 19h / Dimanche 19 juin de 14h à 18h.

MUSÉE | CHÂTEAU COMTAL :

À l’occasion des journées européennes de l’archéologie, le service archéologie en partenariat avec le Musée, le service Ville d’art et d’histoire, les archives municipales et le Quadrant, réseau des bibliothèques, vous invite à découvrir les richesses du patrimoine boulonnais et les coulisses de la discipline à travers une multitude d’activités originales tout au long du week-end.

Au cœur de l’enceinte médiévale, l’ancien château comtal est aujourd’hui l’écrin des collections municipales. Issu d’un cabinet de curiosité, le musée entraîne le visiteur à travers le temps et l’espace à la rencontre des civilisations égyptiennes et grecques, et des cultures extra-européennes. Le voyage se poursuit par la présentation des collections de Beaux-arts.

PORTES OUVERTES :

Le musée vous ouvre gratuitement ses portes durant tout le week-end : venez découvrir les collections permanentes ! Gratuit, Samedi 18 juin de 9h30 à 18h Dimanche 19 juin de 9h30 à 18h Accessibilité contactez le musée au 03 21 10 02 20

« LES CLEFS DU CHÂTEAU »

Le musée ouvre les portes sur le château comtal, premier objet de la collection. Accédez aux salles basses et chemins de ronde et découvrez le château médiéval et ses évolutions.

Gratuit, réservation conseillée au 03 21 10 02 20 Samedi 18 juin à 14h Dimanche 19 juin à 14h

« ENQUÊTE AU MUSÉE »

Une visite-jeu accompagnée d’un.e médiateur.rice, à partager entre amis ou en famille. Un mystérieux coffre a été retrouvé lors des fouilles archéologiques des souterrains. Quel trésor renferme-t-il ? Pour le découvrir, explorez chaque coin et recoin du château et interrogez les esprits ayant vécu en ce lieu, de l’époque romaine à nos jours !

Gratuit, réservation conseillée au 03 21 10 02 20 Samedi 18 juin à 16h30 Dimanche 19 juin à 16h30. Accessibilité contactez le musée au 03 21 10 02 20

« LES IMPROMPTUES – QUESTIONNEZ-MOI SUR L’ART »

Retrouvez au fil des salles des médiateurs culturels. Vous pourrez passer un moment en leur compagnie autour des œuvres qui vous interpellent.

Samedi 18 juin de de 9h30 à 18h Dimanche 19 juin de de 9h30 à 18h. Accessibilité contactez le musée au 03 21 10 02 20

« LAISSER UNE TRACE DE MON PASSAGE »

Au printemps 2022, le service archéologie a réalisé l’inventaire des graffitis de la salle de la Barbière. Noms ou dessins laissés sur les murs de la salle au fil du temps, témoignent de leur époque et de la volonté de leurs auteurs de laisser une trace de leur passage au château de Boulogne. À l’occasion des journées de l’archéologie, les plus emblématiques de ces témoignages seront présentés aux visiteurs. Présentation sur panneaux, en accès libre dans le parcours de visite permanent.

Gratuit, accès libre Samedi 18 juin de 9h30 à 18h Dimanche 19 juin de 9h30 à 18h. Accessibilité contactez le musée au 03 21 10 02 20

+33 3 91 90 02 95

JOURNEES NATIONALES DE L’ARCHEOLOGIE

17, 18 et 19 juin 2022

Des jeux, des ateliers, des visites pour toute la famille. C’est gratuit mais sur réservation.

JARDIN DE LA VILLA HUGUET

Cet hôtel particulier, construit en 1901, tient son nom de son premier propriétaire. Après avoir connu de multiples affectations au fil du XXe siècle, il abrite depuis 2003 les bureaux du service archéologie et du service Ville d’art et d’histoire. Son parc arboré est ouvert chaque jour de la semaine, de mai à septembre et exceptionnellement pour le week-end des journées de l’archéologie !

APÉRO-ARCHÉO « LES COULISSES DE L’ARCHÉOLOGIE »

Autour d’un apéritif festif dans le jardin de la Villa Huguet, venez partager un moment convivial avec l’équipe du service archéologie et échanger sur les mille et une facettes de leurs métiers et les missions d’un service archéologique municipal. Comment devient-on archéologue ? Pourquoi fouiller ? Comment interpréter les résultats et comprendre les découvertes ? Comment conserver les objets et les vestiges pour les transmettre aux générations futures ?

Gratuit, sur réservation – 03 91 90 02 97 (jauge limitée à 100 personnes) 17 juin 2022 de 19h à 21h Accessibilité : PMR

LA KERMESSE DE L’ARCHEOLOGIE

Une kermesse avec des stands, des ateliers, des animations, des lots à gagner… pour découvrir l’archéologie en s’amusant. Tout au long du week-end, le service archéologie vous propose à travers « Chamboule tout », « archéologie à tâtons », « méli-mélo de l’archéo », pêche aux canards, « 7 erreurs », de découvrir les différentes facettes des métiers de l’archéologie entre recherche, conservation et médiation du patrimoine.

La kermesse de l’archéologie est proposée en partenariat avec les archives municipales et le Quadrant, réseau des bibliothèques de Boulogne-sur-Mer

Gratuit, Samedi 18 juin de 14h à 19h Dimanche 19 juin de 14h à 18h Accessibilité : PMR

« ARCHÉO-LECTEUR »

Les bibliothécaires du Quadrant seront présents à la kermesse de l’archéologie avec une sélection de livres, un quiz, des jeux de société…

Gratuit, Samedi 18 juin de 14h à 18h Accessibilité : PMR

JEU CONCOURS : « LE SITE MYSTÈRE »

Saurez-vous reconnaitre les sites archéologiques fouillés par le service ? Retirez votre bulletin à la Villa Huguet et partez à l’aventure dans la ville fortifiée pour résoudre le mystère !! Des indices sont disponibles dans les établissements culturels de la ville… Rendez-vous pour le tirage au sort parmi les bonnes réponses, dimanche 19 juin à 15h.

Deux 2 catégories : enfants et adultes Jeu gratuit Samedi 18 juin de 14h à 19h / Dimanche 19 juin de 14h à 18h.

MUSÉE | CHÂTEAU COMTAL :

À l’occasion des journées européennes de l’archéologie, le service archéologie en partenariat avec le Musée, le service Ville d’art et d’histoire, les archives municipales et le Quadrant, réseau des bibliothèques, vous invite à découvrir les richesses du patrimoine boulonnais et les coulisses de la discipline à travers une multitude d’activités originales tout au long du week-end.

Au cœur de l’enceinte médiévale, l’ancien château comtal est aujourd’hui l’écrin des collections municipales. Issu d’un cabinet de curiosité, le musée entraîne le visiteur à travers le temps et l’espace à la rencontre des civilisations égyptiennes et grecques, et des cultures extra-européennes. Le voyage se poursuit par la présentation des collections de Beaux-arts.

PORTES OUVERTES :

Le musée vous ouvre gratuitement ses portes durant tout le week-end : venez découvrir les collections permanentes ! Gratuit, Samedi 18 juin de 9h30 à 18h Dimanche 19 juin de 9h30 à 18h Accessibilité contactez le musée au 03 21 10 02 20

« LES CLEFS DU CHÂTEAU »

Le musée ouvre les portes sur le château comtal, premier objet de la collection. Accédez aux salles basses et chemins de ronde et découvrez le château médiéval et ses évolutions.

Gratuit, réservation conseillée au 03 21 10 02 20 Samedi 18 juin à 14h Dimanche 19 juin à 14h

« ENQUÊTE AU MUSÉE »

Une visite-jeu accompagnée d’un.e médiateur.rice, à partager entre amis ou en famille. Un mystérieux coffre a été retrouvé lors des fouilles archéologiques des souterrains. Quel trésor renferme-t-il ? Pour le découvrir, explorez chaque coin et recoin du château et interrogez les esprits ayant vécu en ce lieu, de l’époque romaine à nos jours !

Gratuit, réservation conseillée au 03 21 10 02 20 Samedi 18 juin à 16h30 Dimanche 19 juin à 16h30. Accessibilité contactez le musée au 03 21 10 02 20

« LES IMPROMPTUES – QUESTIONNEZ-MOI SUR L’ART »

Retrouvez au fil des salles des médiateurs culturels. Vous pourrez passer un moment en leur compagnie autour des œuvres qui vous interpellent.

Samedi 18 juin de de 9h30 à 18h Dimanche 19 juin de de 9h30 à 18h. Accessibilité contactez le musée au 03 21 10 02 20

« LAISSER UNE TRACE DE MON PASSAGE »

Au printemps 2022, le service archéologie a réalisé l’inventaire des graffitis de la salle de la Barbière. Noms ou dessins laissés sur les murs de la salle au fil du temps, témoignent de leur époque et de la volonté de leurs auteurs de laisser une trace de leur passage au château de Boulogne. À l’occasion des journées de l’archéologie, les plus emblématiques de ces témoignages seront présentés aux visiteurs. Présentation sur panneaux, en accès libre dans le parcours de visite permanent.

Gratuit, accès libre Samedi 18 juin de 9h30 à 18h Dimanche 19 juin de 9h30 à 18h. Accessibilité contactez le musée au 03 21 10 02 20

Ville fortifiée Boulogne-sur-Mer

dernière mise à jour : 2022-06-02 par