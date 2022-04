Journées Nationales de l’Archéologie : Atelier de tissage Thouars, 18 juin 2022, Thouars.

Journées Nationales de l’Archéologie : Atelier de tissage Au musée Henri Barré 7 Rue Marie de La Tour d’Auvergne Thouars

2022-06-18 – 2022-06-19 Au musée Henri Barré 7 Rue Marie de La Tour d’Auvergne

Thouars 79100

EUR Dans le cadre des Journées nationales de l’archéologie, le musée Henri Barré propose un atelier de tissage en lien avec l’exposition temporaire sur les couleurs. Prêt pour un retour dans l’histoire, ou plutôt la Préhistoire ? Prépare-toi à entrer dans la machine à remonter le temps du musée Henri Barré… Te voilà rendu au Néolithique, époque de la «nouvelle-pierre-polie». L’agriculture est apparue et bientôt tu apprendras l’écriture. Lors de ce saut dans le temps, tu apprendras comment les couleurs sont fixées sur les tissus grâce aux plantes. Tu fabriqueras ton morceau de tissu à l’aide de métiers simples. Attention, patience et rigueur sont demandées ! Cet atelier sera animé par Arkéo-Fabrik, spécialiste dans les outils de médiation en archéologie.

2 ateliers par jour : à 14h30 et à 18h. Atelier accessible à partir de 9 ans

Dans le cadre des Journées nationales de l’archéologie, le musée Henri Barré propose un atelier de tissage en lien avec l’exposition temporaire sur les couleurs. Cet atelier sera animé par Arkéo-Fabrik, spécialiste dans les outils de médiation en archéologie.

+33 6 22 66 43 45

Arkéo – Fabrik

