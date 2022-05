Journées Nationales de l’Archéologie à Senlis Senlis, 18 juin 2022, Senlis.

2022-06-18 10:00:00 – 2022-06-19 13:00:00

Senlis 60300

Musée d’Art et d’Archéologie

Saviez-vous que les architectures grecques, romains et gallo-romaines étaient loin d’être d’un blanc immaculé ? Bien au contraire, elles étaient recouvertes de couleurs chatoyantes et de nombreux effets de trompe l’œil qui nous dérouteraient si nous remontions dans le temps. Venez découvrir à l’occasion des journées nationales de l’archéologie des morceaux de fresques et d’enduits qui témoignent de l’usage de la couleur il y a près de 2000 ans.

musees@ville-senlis.fr +33 3 44 24 86 72 http://www.musees-senlis.fr/

