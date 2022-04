JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE À BEAUFORT EN VALLÉE Beaufort-en-Anjou, 18 juin 2022, Beaufort-en-Anjou.

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHÉOLOGIE À BEAUFORT EN VALLÉE Musée Joseph Denais Beaufort en Vallée Beaufort-en-Anjou

2022-06-18 – 2022-06-19 Musée Joseph Denais Beaufort en Vallée

Beaufort-en-Anjou 49250

LES SECRETS DE LA MEDUSE

À l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, le musée Joseph-Denais vous fait découvrir les trésors archéologiques qu’il renferme.

Cette année, prenez le temps de vous arrêter en Grande Grèce. Fragments et statuettes issues des colonies grecques vous attendent pour vous raconter leur histoire, parmi lesquels un visage qui vous figera sur place : la Gorgone Méduse. Figure de la mort ou victime des hommes, quel mythe renferme la pierre ?

Petits comme plus grands, venez écouter au fil des animations quels secrets ces objets, du plus spectaculaire au plus insolite, ont à vous révéler.

Et pour les plus avertis, conférence le dimanche à 16h30 d’un spécialiste de la Grèce et de la mythologie

Sam. et dim. / Visites flash autour des collections et animations enfants en continu

Journées Nationales de l’Archéologie à Beaufort en Vallée

info@3museesinsolitesenanjou.com +33 2 41 80 26 87 http://www.3museesinsolitesenanjou.com/

LES SECRETS DE LA MEDUSE

À l’occasion des Journées Européennes de l’Archéologie, le musée Joseph-Denais vous fait découvrir les trésors archéologiques qu’il renferme.

Cette année, prenez le temps de vous arrêter en Grande Grèce. Fragments et statuettes issues des colonies grecques vous attendent pour vous raconter leur histoire, parmi lesquels un visage qui vous figera sur place : la Gorgone Méduse. Figure de la mort ou victime des hommes, quel mythe renferme la pierre ?

Petits comme plus grands, venez écouter au fil des animations quels secrets ces objets, du plus spectaculaire au plus insolite, ont à vous révéler.

Et pour les plus avertis, conférence le dimanche à 16h30 d’un spécialiste de la Grèce et de la mythologie

Sam. et dim. / Visites flash autour des collections et animations enfants en continu

Musée Joseph Denais Beaufort en Vallée Beaufort-en-Anjou

dernière mise à jour : 2022-03-23 par