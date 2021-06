Saint-Nazaire-le-Désert Saint-Nazaire-le-Désert Drôme, Saint-Nazaire-le-Désert Journées Nationales de l’Agriculture Saint-Nazaire-le-Désert Saint-Nazaire-le-Désert Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Nazaire-le-Désert

Journées Nationales de l’Agriculture Saint-Nazaire-le-Désert, 18 juin 2021-18 juin 2021, Saint-Nazaire-le-Désert. Journées Nationales de l’Agriculture 2021-06-18 10:00:00 10:00:00 – 2021-06-18 17:30:00 17:30:00 Ferme de Pourcier 815 chemin de Pourcier

Saint-Nazaire-le-Désert Drôme Saint-Nazaire-le-Désert Visite des plantations, démonstration de cavage, dégustation et vente directe des produits de la ferme. ferme.de.pourcier@gmail.com +33 6 86 58 59 83 https://www.latelier-des-truffes.com/ferme-de-pourcier Visite des plantations, démonstration de cavage, dégustation et vente directe des produits de la ferme.

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saint-Nazaire-le-Désert Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Nazaire-le-Désert Adresse Ferme de Pourcier 815 chemin de Pourcier Ville Saint-Nazaire-le-Désert lieuville 44.55665#5.28132