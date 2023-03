Journées nationales de l’Agriculture (JNAgri), 16 juin 2023, Orléans Orléans.

Journées nationales de l’Agriculture (JNAgri)

2023-06-16 – 2023-06-18

Les Français aiment les agriculteurs, veulent les soutenir, mais méconnaissent l’agriculture. Véritable trait d’union entre l’écosystème agricole et l’ensemble de la société, cette 3ème édition de ces journées organisées par #agridemain et Make.org, ont l’ambition d’éveiller les consciences et d’informer les Français sur tout ce que leur apporte l’agriculture au quotidien : productions diversifiées, excellence alimentaire, dynamisme des emplois et souveraineté alimentaire. Il est grand temps de faire connaître ces atouts et de réaffirmer que notre modèle agricole et agroalimentaire, qui refuse l’uniformisation du goût, qui favorise la diversité, est une chance pour tous ceux qui travaillent la la terre comme ceux qui s’en nourrissent.

Programme à venir.

OT Grand Pithiverais

