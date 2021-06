Journées Nationales de l’Agriculture Chamant, 20 juin 2021-20 juin 2021, Chamant.

Journées Nationales de l’Agriculture 2021-06-20 – 2021-06-20

Chamant 60300 Chamant

0 0 La France organise ses premières JOURNÉES NATIONALES DE L’AGRICULTURE. Cette édition, qui se tient les 18, 19 et 20 juin prochains sur l’ensemble du territoire, propose à chaque citoyen de découvrir son patrimoine agricole et alimentaire, en visitant des exploitations agricoles, des sites de production, d’enseignement agricole, d’expérimentation, de recherche et des sites de transformation.

Pour le département de l’Oise, l’évènement se tiendra le Dimanche 20 Juin de 14h à 18h sur l’exploitation agricole de la Ferme COSSIN à CHAMANT.

Au cours de cette journée il y’aura des ateliers créatifs:

– Une réalisation d’une fresque collective

– Un atelier peinture pour petits et grands, animé par Elena Sanchez et Valérie Heurtaut, artistes plasticiennes.

matthieu.levert@fdsea60.fr +33 3 44 11 45 17

JNA

