Journées Nationales de l’Agriculture Bruère-Allichamps, 18 juin 2021-18 juin 2021, Bruère-Allichamps.

Journées Nationales de l’Agriculture 2021-06-18 14:00:00 – 2021-06-20 16:00:00

Bruère-Allichamps 18200

A l’occasion des Journées Nationales de

l’Agriculture #JNAgri, la ferme de ChateauFer ouvre ses portes au public et aux écoles pour faire découvrir trois piliers de notre modèle agroécologique :

– Vendredi 14h : présentation de la technique du maraichage bio-intensif

– Samedi 14h : découverte des procédés de transformation des invendus à la ferme, par déshydratation et lactofermentation.

– Dimanche 14h : découverte de l’agroforesterie à travers champs.

Plus d’info sur l’évènement national https://journeesagriculture.fr/

A LA DÉCOUVERTE D’UNE FERME AGROÉCOLOGIQUE # MARAICHAGEBIOINTENSIF #TRANSFORMATIONALAFERME #AGROFORESTERIE

jardins@chateaufer.fr http://chateaufer.fr/

Chateaufer2021