Le Malesherbois Loiret Le Malesherbois Au programme :

– Visite de l’exploitation à 11h et à 15h

– Porte ouverte de la Brasserie Fondamentale

– Rencontre avec le Rucher d’Orville

– Atelier Semis pour les enfants

– Jeux en bois

– Exposition Climagrifood

– Concert gratuit samedi à 18h30

– Vente de produits fermiers

– Jeu concours gratuit Casse-croute à toutes heures :

Détails Catégories d'évènement: Le Malesherbois, Loiret