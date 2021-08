Villers-sur-Saulnot Villers-sur-Saulnot 70 Haute-Saône, Villers-sur-Saulnot Journées Nationales de la Spéléologie Villers-sur-Saulnot 70 Villers-sur-Saulnot Catégories d’évènement: Haute-Saône

du samedi 2 octobre au dimanche 3 octobre à Villers-sur-Saulnot 70

Visite par groupes de 8 de la baume de Gonvillars, encadrement par des spéléos confirmés. Casques et éclairage prêtés. La visite dure environ 1 h.

Gratuit, sur inscription

Visite par petits groupes, encadrés par des spéléos confirmés, de la baume de Gonvillars à Villers sur Saulnot. Villers-sur-Saulnot 70 rue de Gonvillars Villers-sur-Saulnot Haute-Saône

2021-10-02T13:30:00 2021-10-02T17:00:00;2021-10-03T09:30:00 2021-10-03T16:00:00

