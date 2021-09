Veaugues Les Grottes de Veaugues Cher, Veaugues Journées Nationales de la Spéléologie Les Grottes de Veaugues Veaugues Catégories d’évènement: Cher

Découverte d’un environnement privilégié à partager et protéger ( chauves-souris, concrétions,sources…) La Fédération Française de Spéléologie invite tous les publics à la découverte d’une aventure à vivre en famille ou entre amis. Rendez-vous à Veaugues 18300 à la Grotte des Usages, Route d’ Azy. Fléchage Initiation à la spéléologie. A partir de 7 ans Gratuit. Samedi 2 octobre 14 à 17h Dimanche 3 octobre 10h à 12h et 14 à 16h Sur réservation avant le 30 septembre sur messagerie au 06 73 01 44 86 où [dev.pat@orange.fr](mailto:dev.pat@orange.fr)

Initiation gratuite sur simple inscription avant le 30 septembre

