du samedi 2 octobre au dimanche 3 octobre à Villers sur Saulnot 70400

Visite d’une partie de la Baume de Gonvillars, accompagnement par des spéléos confirmés. Casques avec éclairage prêtés. Prévoir des habits ne risquant rien, des bottes, des gants, et des vêtements de rechange à la sortie. Chaque visite dure environ 1 h.

Uniquement sur inscription au 06 37 60 29 85

Visite par groupe de 8 de la grotte de Villers sur Saulnot. Villers sur Saulnot 70400 Baume de Gonvillars Villers-sur-Saulnot Doubs

2021-10-02T13:30:00 2021-10-02T16:30:00;2021-10-03T09:00:00 2021-10-03T16:00:00

