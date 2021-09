Saint-Christol Saint-Christol Saint-Christol, Vaucluse Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme Saint-Christol Saint-Christol Catégories d’évènement: Saint-Christol

Vaucluse

Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme Saint-Christol, 2 octobre 2021, Saint-Christol. Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme 2021-10-02 – 2021-10-03

Saint-Christol Vaucluse Saint-Christol Venez vous initier en toute sécurité à la spéléologie ! Les journées nationales de la spéléologie sont une occasion unique de partir explorer les entrailles du plateau d’Albion (aven du Rousti), encadré par des spéléologues passionnés. Inoubliable ! +33 6 47 68 05 47 http://cds84.ffspeleo.fr/ dernière mise à jour : 2021-09-24 par Office de Tourisme Intercommunal Ventoux Sud

