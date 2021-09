Chauvigny Chauvigny,Grotte de la vallée de Cuchon Chauvigny, Vienne Journées Nationales de la Spéléologie à Chauvigny (86 – Vienne) Chauvigny,Grotte de la vallée de Cuchon Chauvigny Catégories d’évènement: Chauvigny

du samedi 2 octobre au dimanche 3 octobre à Chauvigny, Grotte de la vallée de Cuchon

Découvrez une cavité horizontale avec un parcours de découverte dans une cavité relativement sèche offrant différents aspects de progression sous terre : galeries, petits passages en ramping, grandes salles… * lieu : CHAUVIGNY (86 – Vienne) * inscription individuelle obligatoire ([[https://scc86.fr/inscription-jns](https://scc86.fr/inscription-jns)](https://scc86.fr/inscription-jns)) * activité gratuite * adultes et enfants (dès 5 ans accompagnés d’un adulte) et en bonne condition physique * durée sous terre d’environ 1h30 * le port du masque est obligatoire (pass sanitaire non exigé) * nous fournissons le matériel (casque et éclairage) ainsi qu’une assurance spécifique * port du masque obligatoire (pass sanitaire non exigé)

Gratuit sur inscription.

Le Spéléo Club Châtelleraudais vous propose une initiation gratuite dans une cavité naturelle. Dès 5 ans, inscription obligatoire. Chauvigny,Grotte de la vallée de Cuchon avenue Aristide Briand 86300 Chauvigny Chauvigny Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T14:00:00 2021-10-02T16:00:00;2021-10-02T16:00:00 2021-10-02T18:00:00;2021-10-03T09:00:00 2021-10-03T11:00:00;2021-10-03T11:00:00 2021-10-03T13:00:00;2021-10-03T14:00:00 2021-10-03T16:00:00;2021-10-03T16:00:00 2021-10-03T18:00:00

Lieu Chauvigny,Grotte de la vallée de Cuchon Adresse avenue Aristide Briand 86300 Chauvigny Ville Chauvigny