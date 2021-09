Mérey-sous-Montrond Sentier karstique du grand bois Doubs, Mérey-sous-Montrond Journées nationales de la spéléo au sentier karstique du grand bois Sentier karstique du grand bois Mérey-sous-Montrond Catégories d’évènement: Doubs

Mérey-sous-Montrond

Venez découvrir ou redécouvrir le sentier karstique du Grand Bois à Merey-sous-Montrond. – Visites guidées et commentées gratuites des deux boucles – Exposition photo spéléo des cavités du massif jurassien – Descentes en rappel – Discussions avec des membres du club spéléo de Montrond le Chateau

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T10:00:00 2021-10-02T18:00:00;2021-10-03T10:00:00 2021-10-03T17:00:00

