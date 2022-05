Journées nationales de la géologie Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Journées nationales de la géologie rue de l'intendant d'étigny Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie

2022-05-21

Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques EUR 0 0 “Excursion au col d’Urdach” suivie d’une conférence : “les lherzolites, contexte géologique et application à la recherche d’hydrogène natif”

Repas tiré du sac

Cette excursion, tout public, de 4,7 km a un dénivelé cumulé de 300 m. Des chaussures de marche sont nécessaires, tout comme des vêtements couvrants, un chapeau et de la crème solaire. Des bâtons de marche sont conseillés. Inscription obligatoire jusqu’au 18 mai. “Excursion au col d’Urdach” suivie d’une conférence : “les lherzolites, contexte géologique et application à la recherche d’hydrogène natif”

rue de l’intendant d’étigny Villa Bedat Oloron-Sainte-Marie

