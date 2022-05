JOURNEES NATIONALES DE LA GEOLOGIE, 22 mai 2022, .

JOURNEES NATIONALES DE LA GEOLOGIE

2022-05-22 – 2022-05-22

12h30 – 14h00 : PIQUE-NIQUE GEOLOGIQUE Dans le jardin des locaux du Centre International de Recherche et de Restitution sur les Impacts et sur Rochechouart, l’astrogéologue Philippe Lambert vous invite à un moment convivial autour d’un pique-nique (à apporter) et d’une présentation du phénomène géologique unique en France lié à la collision d’un astéroïde. Philippe Lambert répondra à toutes vos questions concernant ce fabuleux patrimoine géologique et les atouts qu’il représente pour la science mais aussi pour le grand public, pour le territoire et ses habitants. Lieu : Dimanche 22 : CIRIR, 2 Faubourg du Puy du Moulin, 87600 ROCHECHOUART : GRATUIT n14h00 – 16h00 : AU CŒUR DE L’IMPACT D’ASTEROÏDE : DECOUVERTE DE L’ IMPACT SUR ETAGERE Le CIRIR, pour le compte de la Réserve Naturelle de l’astroblème de Rochechouart-Chassenon, a produit et gère une importante collection d’échantillons issue d’une campagne de forage qui s’est déroulée en 2017-2018 à travers l’impact d’astéroïde de Rochechouart. nNommé Impact sur étagère Philippe Lambert vous invite à venir découvrir cette collection et les secrets contenus dans ces archives naturelles de ce qui s’est passé sur le territoire il y a 200 millions d’années. Informations pratiques Point de RDV : CIRIR, 2 Faubourg du Puy du Moulin, 87600 ROCHECHOUART. GRATUIT n14h30 – 17h30 : GEO-BALADE AU CŒUR D’UN ASTROBLEME : SOUS MES PIEDS, UN CRATERE D’IMPACT Balade de 2h à 2h30 au cœur du seul cratère d’impact de France. Rendez-vous sur la place du Château de Rochechouart à 14h30. Déplacement en voiture sur le site de Babaudus (commune de Rochechouart). Avec un animateur de la Réserve Naturelle de l’astroblème de Rochechouart-Chassenon, vous déambulerez entre Haute-Vienne et Charente, dans un paysage qui vous donnera à comprendre l’importance du phénomène cataclysmique qui s’est déroulé ici il y a de cela plus de 200 millions d’années : la chute d’u astéroïde de plus d’1,5 km de diamètre. Vous comprendrez le lent travail de l’érosion qui a façonné le paysage actuel. Grâce au patrimoine bâti rencontré et aux affleurements naturels conservés, vous découvrirez une diversité de roches issues d’un même évènement. Votre guide ponctuera son histoire d’échantillons divers (météorites, cônes de pression, roches…) et d’illustrations didactiques tirés de son sac. 5 km de promenade lente avec un peu de dénivelé qui nécessitent des chaussures adaptées pour profiter au mieux de cette sortie. Pensez à une tenue adaptée à la météo et à une bouteille d’eau. La balade se terminera par un pot de l’amitié aux saveurs locales Inscription souhaitée par email à reservenaturelle.rochechouart@pol-cdc.fr ou téléphone : 05 55 03 02 70 Intervenant(s) : Marie Yserd Public visé : Tout public. Accessible aux personnes à mobilité réduite : Non. Distance : 5 km GRATUIT n14H00 – 18H00 : entrée gratuite à l’exposition de la Maison de la Réserve

