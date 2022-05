JOURNEES NATIONALES DE LA GEOLOGIE, 21 mai 2022, .

JOURNEES NATIONALES DE LA GEOLOGIE

2022-05-21 – 2022-05-21

10h30-12h00 : BALADE GEOLOGIQUE A LA DECOUVERTE DE L’IMPACT DE ROCHECHOUART Il y a environ 200 millions d’années, un impact d’astéroïde est venu bouleverser le territoire qui se situe aujourd’hui entre la Charente et la Haute-Vienne. Si le gigantesque cratère a aujourd’hui disparu du paysage sous l’effet de l’érosion, son empreinte et ses effets sont toujours présents dans le sous-sol. Ils s’expriment par des roches uniques que l’on retrouve également dans le patrimoine bâti. Guidé par l’astrogéologue Philippe Lambert venez vous balader à travers le fond du cratère produit par l’impact d’astéroïde de Rochechouart et découvrir les traces de cet évènement unique et ce qu’elles nous apprennent. Point de RDV : CIRIR, 2 Faubourg du Puy du Moulin, 87600 ROCHECHOUART. GRATUIT n12h30 – 14h00 : PIQUE-NIQUE GEOLOGIQUE : Le Parc Archéologique de Cassinomagus se situe dans une structure géologique unique en France produite par l’impact d’un astéroïde il y a 200 millions d’années. Dans le monde profane, cette structure est connue comme territoire de l’Astroblème de Rochechouart-Chassenon aussi connu sous le nom de Pays de la météorite ». Dans le cadre des journées de la géologie, Cassinomagus et le CIRIR vous invitent le samedi 21 mai à un moment convivial d’échange autour d’un pique-nique sorti du sac ou à réserver, avec Philippe Lambert, astrogéologue et spécialiste international des impacts. En option, cette conférence conviviale sera suivie d’une visite à 2 voix, alternant histoire antique et histoire géologique (tarif réduit à 5€). Informations pratiques Lieu : Parc Archéologique de Cassinomagus Pique-Nique : 12h30-14h. Visite 14h : durée de la visite : 1h30 environ (tarif réduit à 5€ pour tous) n16h30 – 18h30 : AU CŒUR DE L’IMPACT D’ASTEROÏDE : DECOUVERTE DE L’ IMPACT SUR ETAGERE ». Le CIRIR, pour le compte de la Réserve Naturelle de l’astroblème de Rochechouart-Chassenon, a produit et gère une importante collection d’échantillons issue d’une campagne de forage qui s’est déroulée en 2017-2018 à travers l’impact d’astéroïde de Rochechouart. nNommé Impact sur étagère Philippe Lambert vous invite à venir découvrir cette collection et les secrets contenus dans ces archives naturelles de ce qui s’est passé sur le territoire il y a 200 millions d’années. Informations pratiques Point de RDV : CIRIR, Faubourg du Puy du Moulin, 87600 ROCHECHOUART. GRATUIT

dernière mise à jour : 2022-05-13 par