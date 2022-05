Journées nationale de l’Archéologie Lescar Lescar Catégories d’évènement: Lescar

Journées nationale de l'Archéologie Place Royale Musée Lescar

2022-06-18 10:30:00 – 2022-06-19 18:00:00

– toute la journée (gratuit): Atelier – Exposition : Senteurs et parfums de l'Antiquité . L'association de reconstitution historique Enarro propose de faire découvrir le parfum, à travers le temps et l'espace, lié au mode de vie des premiers siècles de notre ère. n A partir de 12 ans. Livret – jeu découverte, pour les 6 – 10 ans. – A 16h (gratuit): visite guidée L'apport de l'archéologie sur la connaissance de la ville . nRendez-vous au Musée.

Place Royale Musée Lescar

